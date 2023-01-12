تعاون تنموي ومناخي مع الأمم المتحدة

البلاد- الرياض

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل وبيئة آمنة.

من جهة ثانية ناقش المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية بالصندوق السعودي للتنمية الدكتور عبدالله السكران مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برئاسة المدير العام للمنظمة الدكتور غيرد مولر، الشراكة الوثيقة التي تربط الصندوق ببرامج وصناديق ومكاتب الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون التنموي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويعمل الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والجهات التابعة لها، على تنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ أسهمت المملكة من خلال الصندوق في تقديم نحو مليار دولار أمريكي لدعم 14 منظمة دولية تعمل تحت المظلة الأممية.