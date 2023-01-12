بإجمالي بلغ مليار دولار.. 72 % نمو الاستثمار الجريء

البلاد-جدة

شهد الاستثمار الجريء في المملكة ارتفاعاً قياسياً إلى 3.7 مليار ريال، ما يقارب المليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 72 %.

وأوضح تقرير لمنصة “ماجنيت” المختصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن عام 2022م شهد نمواً غير مسبوق، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة، مستحوذةً على 31 % من إجمالي المبالغ المُستثمرة في المنطقة، وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30 % فيما سجلت المملكة ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة.

وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أن تحقيق المملكة للنمو غير المسبوق في الاستثمار الجريء يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة في إطار رؤية السعودية 2030، وتزايد أعداد المستثمرين الفاعلين ورواد الأعمال المبتكرين.

يذكر أن شركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة استثمارية حكومية، بإجمالي حجم صندوق 1.5 مليار دولار أمريكي، ومنذ التأسيس دعمت الشركة 31 صندوقاً استثمارياً والذين استثمروا في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.