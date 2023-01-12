الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن ثلاثة مشاريع توجيهية

مكة المكرمة : البلاد

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم بمكتبة بالرئاسة في مكة المكرمة، عددًا من المشاريع لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية .

وتضمنت المشاريع (الدورة العلمية القادمة بالمسجد الحرام (صناعة الأصولي٢)، ومشروع تاريخ التوجيه والفتوى بالمسجد الحرام في العهد السعودي الزاهر، والمشروع التطويري (إثراء تجربة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام).

وأكد معاليه على منسوبي الوكالة خلال اطلاعه على التقرير نصف السنوي لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، وتقرير وملخص دورة ديباجة المتعلم، أهمية توفير البيئة التوجيهية المناسبة لقاصدي وزوار المسجد الحرام، وأن يوفر جميع ما يخدم مجال التوجيه والدروس العلمية بما يتناسب مع دعم ورعاية عالية الجودة من القيادة الرشيدة .

وقال الشيخ السديس : ” رسالة الحرمين الشريفين رسالة عالمية ويجب أن تصل لجميع الناس وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبما يناسب المكانة الدينية للحرمين الشريفين، والمكانة العالمية لدولتنا المباركة” .