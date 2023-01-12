الرياضة

التعاون يقلب الطاولة على مضيفه الطائي بثلاثية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      12 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- معزي السويدي

حصد التعاون 3 نقاط ثمينة، بعدما قلب الطاولة على مضيفه الطائي، وحول تأخره بهدف إلى فوز عريض بثلاثية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن.

تقدم الطائي عن طريق مبينزا في الدقيقة (4) قبل أن يرد التعاون بثلاثية حسن كادش في الدقيقة (26) والأسباني الفارو ميدران (59) والباراغوياني اليخاندرو كاكو (90+7).

بذلك الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة وتقدم مؤقتاً للمركز الرابع، بينما تراجع الطائي للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.