التعاون يقلب الطاولة على مضيفه الطائي بثلاثية في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير- معزي السويدي
حصد التعاون 3 نقاط ثمينة، بعدما قلب الطاولة على مضيفه الطائي، وحول تأخره بهدف إلى فوز عريض بثلاثية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن.
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ مبينزا
#️⃣ #الطائي_التعاون pic.twitter.com/31hVdKegGW
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 12, 2023
🎥 هدف التعادل للتعاون
⚽️ حسن كادش
#️⃣ #الطائي_التعاون pic.twitter.com/G6DUHLNCCz
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 12, 2023
تقدم الطائي عن طريق مبينزا في الدقيقة (4) قبل أن يرد التعاون بثلاثية حسن كادش في الدقيقة (26) والأسباني الفارو ميدران (59) والباراغوياني اليخاندرو كاكو (90+7).
🎥 هدف التعاون الثاني
⚽️ ميدران
#️⃣ #الطائي_التعاون pic.twitter.com/zZOMddnq2b
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 12, 2023
بذلك الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة وتقدم مؤقتاً للمركز الرابع، بينما تراجع الطائي للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.