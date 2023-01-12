“البيئة” تنفذ أكثر من 31 ألف جولة لمكافحة التستر التجاري

جدة : البلاد

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 31,604 جولات ميدانية رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، وكافة المنشآت التابعة للوزارة، شملت جميع مناطق المملكة؛ لمكافحة التستر التجاري، ورصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات نفذها (171) من مأموري الضبط والمراقبين خلال الفترة من(20 فبراير 2022م – 8 يناير 2023م)، على مدن ومحافظات المملكة المختلفة شملت: منافذ بيع الخضار والفواكه، والأغنام والأعلاف، واللحوم والأسماك، والمؤسسات الزراعية، والصيدليات البيطرية، ومخالفي نظام المياه (مقاولي حفر الآبار)، والمنشآت التابعة للوزارة كافة، مؤكدةً ضبط عدد من المخالفين للأنظمة، وتمت إحالتهم للجهة ذات العلاقة بوزارة التجارة ؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة المدينة المنورة تصدَّرت إجمالي عدد الجولات بـ(4706) جولة ميدانية، تلتها منطقة عسير بتنفيذ (4685) جولة، و(4606) جولات في منطقة مكة المكرمة، و(4140) جولة في الرياض، و(3975) جولة في جازان، و(1915) جولة في المنطقة الشرقية، بينما تم تنفيذ (1437) جولة في منطقة القصيم، و(1260) جولة في حائل، و(1349) جولة في الباحة، و(939) جولة في تبوك، إضافة إلى (915) جولة في نجران، و(583) جولة بالحدود الشمالية، و(496) جولة بمنطقة الجوف.

وبيّنت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في مناطق المملكة كافة تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة ، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة التابعة للوزارة وفروعها بكافة مناطق المملكة.