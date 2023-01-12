استكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية

البلاد – الرياض

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تتعلق باستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز التعاون لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة، مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، فيما مثل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني.

وتهدف المذكرة إلى تحديد إطار تعاون مشترك بين الطرفين يتعلق باستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، ودعم مشروعاتها بالبيانات المتوفرة لديهما، وإجراء الأبحاث والتطوير للتقنيات الحديثة في مجالها حسب السياسات واللوائح ذات الصلة.