وزارة الداخلية تستعرض مبادرة طريق مكة لزوار “إكسبو الحج”

جدة : البلاد

تستعرض وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2023م، المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023 م، مبادرة طريق مكة التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 لخدمة ضيوف الرحمن من مطارات بلدانهم.

وسيتعرف زوار جناح وزارة الداخلية في “إكسبو الحج” على جهودها في المبادرة العام الماضي (1443 هـ) في خدمة نحو (99,018) مستفيدًا من ضيوف الرحمن في (5) دول، خلال 30 يومًا، وبلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (274) رحلة، قدمت لهم الخدمة في مطارات بلدانهم من خلال (58) محطة و(20) حقيبة متنقلة ومتوسط إنهاء إجراءات دخول للحاج الواحد (0:01:48) دقيقة، وذلك ضمن جهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.