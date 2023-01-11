ميدان حائل يقيم سباقه الحادي عشر

حائل- البلاد

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الحادي عشر للموسم الحالي على دعم عضو مجلس الإدارة منصور بن متعب الغيثي وذلك بميدان الفروسية بمنطقة حائل.

وتكون السباق من ستة أشواط ومسافتها 1600م على جوائز 4 سيارات وكأسين، وقد فاز بالشوط الأول “كأس”الجواد “تمكن” لفهد زمل الشمري بالمدرب عيد حبيب الشمري، وفاز بالشوط الثاني “كأس”الجواد “طي المشناء ” للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء بالخيال خالد الرويشد، وحقق الجواد “تعميم” المركز الأول في الشوط الثالث “سيارة” للمالك سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور بالخيال توفيق الخضير، وانتزعت صدارة الشوط الرابع “سيارة” الفرس “واهبة” لسعود مسير القاسم بالمدرب عبدالله حمد المذعور والخيال توفيق الخضير، فيما كسب الجواد “جانيين” الشوط الخامس “سيارة” لماجد أحمد المرشدي بالمدرب أنور أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز.

وفاز بالشوط السادس “سيارة” الجواد “ضي البدر” للمالك بندر حسن التبيناوي والمدرب محمد حسن التبيناوي بالخيال خالد الشرار.

وسلم الوكيل المساعد للشؤون التنموية في إمارة حائل عماد الصبحي وداعم الحفل منصور بن متعب الغيثي ومدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي في ختام الحفل الجوائز للفائزين والدروع التذكارية.