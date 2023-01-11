المحليات

مصادرة 5 أطنان من الفواكه والخضروات بجدة

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      11 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 5 أطنان من الخضروات والفواكه، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة، والظواهر السلبية مثل البيع العشوائي.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت خلال الفترة الماضية مسحاً لمواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة “البيع العشوائي” في المناطق المجاورة لسوق الخضار، ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الفواكه والخضروات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وأكد أن البلدية تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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