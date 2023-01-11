بدء أعمال المسح الأثري في محمية الملك خالد الملكية

الرياض : البلاد

بدأت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اليوم, أعمال البحث وتوثيق المواقع الثقافية, لحماية وتأهيل وتنمية التراث الوطني داخل نطاق محمية الملك خالد الملكية لمدة شهر، وذلك بالتعاون مع هيئة التراث وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المُبرمة بين الطرفين.

وأوضحت أنه جرى تشكيل فريق علمي من المختصين لبدء عمليات البحث وتوثيق الآثار والتراث والمباشرة في مسح المناطق الأثرية داخل نطاق محمية الملك خالد الملكية والتي بلغ عدد المواقع التي أجريت عليها عمليات المسح أكثر من 200 موقع.

وأكدت الهيئة أن محمية الملك خالد الملكية تُعد إرثًا تاريخيًا يضم عددًا من المواقع الأثرية تشتمل على مواقع الفنون الصخرية، والمنشآت الحجرية، بالإضافة إلى بعض القصور التاريخية، ويهدف المشروع إلى توثيق وحماية وتنمية التراث الوطني ورفع مستوى الوعي فيه.