الرياضة

الحزم يعبر العربي.. والأخدود يسترد المركز الثالث في دوري يلو

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      11 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الحزم على وصافة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه  على العربي، 0/3، في المباراة التي جرت على ملعبه في الرس، في ختام  منافسات الجولة السادسة عشرة.
سجل أهداف الحزم أولا جون من ركلة جزاء(9) وباسل السيالي (27) وذعار العتيبي(55).

 

الانتصار هو التاسع للحزم رافعًا به رصيده إلى 31 نقطة، وعلى الطرف المقابل، بقي العربي عند 26 نقطة في المركز الخامس بعد أن مني بالخسارة الثانية تواليًا.

واسترد فريق الأخدود مركزه الثالث، إثر فوزه على الساحل1/2 في المباراة التي جرت على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران.

سجل للأخدود مايكون دوغلاس (9) وعثمان باتو(46)، فيما أحرز للساحل ميدوين من ركلة جزاء (42).
بهذه النتيجة أصبح رصيد الأخدود 30 نقطة، وتجمد رصيد الساحل عند 13 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة هجر ونجران في المباراة التي جرت على ملعب هجر بالأحساء.

سجل لهجر البرازيلي تياغو من ركلة جزاء (61)، فيما أدرك التعادل لنجران سالم آل فرج(79)، وشهدت المباراة طرد لاعب هجر سليمان سيسيه.

التعادل رفع رصيد هجر إلى 18 نقطة بالمركز الثاني عشر، وارتفع رصيد نجران إلى 14 نقطة بالمركز السادس عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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