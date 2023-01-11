الحزم يعبر العربي.. والأخدود يسترد المركز الثالث في دوري يلو

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الحزم على وصافة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على العربي، 0/3، في المباراة التي جرت على ملعبه في الرس، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة.
سجل أهداف الحزم أولا جون من ركلة جزاء(9) وباسل السيالي (27) وذعار العتيبي(55).
د9‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc 👏
أولا جون يحرز الهدف الأول من ركلة جزاء #الحزم_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/M5kArhvft1
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 11, 2023
الانتصار هو التاسع للحزم رافعًا به رصيده إلى 31 نقطة، وعلى الطرف المقابل، بقي العربي عند 26 نقطة في المركز الخامس بعد أن مني بالخسارة الثانية تواليًا.
د27⚽️ هدف لـ @alhazem_fc 👏
باسل السيالي بتسديدة رائعة يحرز الهدف الثاني#الحزم_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/hsj7DXIWd0
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 11, 2023
واسترد فريق الأخدود مركزه الثالث، إثر فوزه على الساحل1/2 في المباراة التي جرت على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران.
سجل للأخدود مايكون دوغلاس (9) وعثمان باتو(46)، فيما أحرز للساحل ميدوين من ركلة جزاء (42).
بهذه النتيجة أصبح رصيد الأخدود 30 نقطة، وتجمد رصيد الساحل عند 13 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.
د55⚽️ هدف لـ @alhazem_fc 👏
ذعار العتيبي يحرز الهدف الثالث #الحزم_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/fmC3x0GQ4m
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 11, 2023
وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة هجر ونجران في المباراة التي جرت على ملعب هجر بالأحساء.
سجل لهجر البرازيلي تياغو من ركلة جزاء (61)، فيما أدرك التعادل لنجران سالم آل فرج(79)، وشهدت المباراة طرد لاعب هجر سليمان سيسيه.
التعادل رفع رصيد هجر إلى 18 نقطة بالمركز الثاني عشر، وارتفع رصيد نجران إلى 14 نقطة بالمركز السادس عشر.
د46‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
عثمان باري يحرز الهدف الثاني 👏#الأخدود_الساحل#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/GBqrZeKLs3
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 11, 2023