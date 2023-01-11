ارتفاع قياسي في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدينة

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال الزيارة، اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، على أبرز إحصائيات “منشآت” إذ سجلت منطقة المدينة المنورة ارتفاعًا قياسياً بنسبة 48٪ في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة مقارنة عن العام 2020م، توزعت في عدد من قطاعات تجارة التجزئة، وتشييد المباني، وأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى قطاع الضيافة والخدمات الفندقية ووكالات السفر، في حين زاد عدد العاملين السعوديين من أبناء وبنات المنطقة ليصل لأكثر من 290 ألف موظف وموظفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة *حتى الربع الثاني 2022.

كما تناول اللقاء، مستجدات تدشين علامة “صنع في المدينة” بوصفها علامة تجارية وهوية تُبرز منتجات المنطقة في الأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة تشمل الضيافة والسياحة والثقافة وخدمات الأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة.

يُذكر أن “منشآت” تقدم حزمة من البرامج لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال ويشمل ذلك دعم الأعمال وتقديم الاستشارات والعرض على المستثمر والتدريب وخدمات تطوير الأعمال والإرشاد وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة في المنطقة بما يساهم في خلق بيئة توفر فرصة مناسبة للمنشآت التجارية وبما يمكنها من دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية في منطقة المدينة المنورة.