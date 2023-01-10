منتخب الكويت يخطف فوزاً قاتلاً أمام الإمارات في خليجي 25

جدة- محمود العوضي
أنعش المنتخب الكويتي آماله في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 25″ التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية، وذلك بعد فوزه القاتل على المنتخب الإماراتي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب الميناء الدولي بالبصرة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
⚽ الهدف الأول لمنتخب الكويت سجله اللاعب أحمد الظفيري
الامارات 0 – 1 الكويت#الامارات_الكويت#خليجي25#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/fmlQQ7dZ5A
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 10, 2023
سجل الأزرق الكويتي هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع من المباراة عن طريق اللاعب أحمد الظفيري؛ ليصبح رصيد الكويت 3 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، حتى انتهاء منتخبي قطر والبحرين الذي سيقام بعد قليل، فيما تلاشت حظوظ الأبيض الإماراتي في بلوغ نصف النهائي؛ كونه تلقى الخسارة الثانية على التوالي ويتذيل المجموعة بلا رصيد.
وستقام الجولة الثالثة من هذه المجموعة الجمعة المقبل، حيث سيلتقي منتخب الكويت مع البحرين، والإمارات مع قطر.