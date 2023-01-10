الرياضة

منتخب الكويت يخطف فوزاً قاتلاً أمام الإمارات في خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      10 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
أنعش المنتخب الكويتي آماله في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 25″ التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية، وذلك بعد فوزه القاتل على المنتخب الإماراتي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب الميناء الدولي بالبصرة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

سجل الأزرق الكويتي هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع من المباراة عن طريق اللاعب أحمد الظفيري؛ ليصبح رصيد الكويت 3 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، حتى انتهاء منتخبي قطر والبحرين الذي سيقام بعد قليل، فيما تلاشت حظوظ الأبيض الإماراتي في بلوغ نصف النهائي؛ كونه تلقى الخسارة الثانية على التوالي ويتذيل المجموعة بلا رصيد.

وستقام الجولة الثالثة من هذه المجموعة الجمعة المقبل، حيث سيلتقي منتخب الكويت مع البحرين، والإمارات مع قطر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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