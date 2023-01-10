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عقوبات على كيانات إيرانية

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      10 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد – وكالات

تتوالى ردود الفعل الغربية عقب إعدام إيران شخصين وإصدارها المزيد من الأحكام بالإعدام، إثر محاكمات على صلة بالاحتجاجات، حيث استدعى وزير الخارجية البريطاني، أمس القائم بالأعمال الإيراني في لندن للاحتجاج على أحكام جديدة بالإعدام صدرت بحق متظاهرين،

كما تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس. وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين للاحتجاج على إعدام رجلين على صلة بالتظاهرات، محذرة من أنها تعتزم الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب.

 

 

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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