عقوبات على كيانات إيرانية

البلاد – وكالات

تتوالى ردود الفعل الغربية عقب إعدام إيران شخصين وإصدارها المزيد من الأحكام بالإعدام، إثر محاكمات على صلة بالاحتجاجات، حيث استدعى وزير الخارجية البريطاني، أمس القائم بالأعمال الإيراني في لندن للاحتجاج على أحكام جديدة بالإعدام صدرت بحق متظاهرين،

كما تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس. وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين للاحتجاج على إعدام رجلين على صلة بالتظاهرات، محذرة من أنها تعتزم الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب.