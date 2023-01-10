الرياضة

الفيصلي يحافظ على صدارته لدوري” يلو” بنقاط العين

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      10 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الفيصلي على صدارة دوري ” يلو ” لأندية الدرجة الأولى عقب فوزه على مضيفه العين بهدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما  في الجولة السادسة عشرة من المسابقة، على استاد الملك سعود بالباحة.

ويدين الفيصلي بالفضل في فوزه للاعبه روزيكلي بيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (20).


بهذه النتيجة، أصبح رصيد الفيصلي 33 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد العين عند 15 نقطة بالمركز الخامس عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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