الفيصلي يحافظ على صدارته لدوري” يلو” بنقاط العين

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الفيصلي على صدارة دوري ” يلو ” لأندية الدرجة الأولى عقب فوزه على مضيفه العين بهدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة عشرة من المسابقة، على استاد الملك سعود بالباحة.
د20‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly
روسي يحرز الهدف الأول 👏#العين_الفيصلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/fx81gxyAx4
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 10, 2023
ويدين الفيصلي بالفضل في فوزه للاعبه روزيكلي بيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (20).
بهذه النتيجة، أصبح رصيد الفيصلي 33 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد العين عند 15 نقطة بالمركز الخامس عشر.