الضباب يرسم لوحة بانورامية بمرتفعات الشفا

البلاد ــ الطائف

يرسم الضباب على مرتفعات جبال السروات مشاهد فائقة الدهشة، حيث خيم الشتاء على «درة المصائف» الطائف التي تقع على جبال السروات مرتفعة 1700م فوق سطح البحر، ورسم الضباب مع قمم جبال الطائف مشاهد طبيعية خلابة ازدانت أكثر مع زخات المطر التي سقت المزارع، ففاح عبقها في المكان.

وجذبت أجواء الشتاء محبي السياحة الشتوية الذين أتوا من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بطبيعة الطائف ومطرها وشتائها اللطيف، ومنهم هواة التصوير الفوتوغرافي الذين حرصوا على التقاط أفضل المشاهد لأمطار وجبال الطائف. وتزدحم الطائف خلال إجازة كل أسبوع حيث يقبل عليها أهالي مكة المكرمة وجدة والمحافظات المجاورة لقضاء أجمل الأوقات في ربوع الطائف والاستمتاع ببيئتها الطبيعية والخدمات والمرافق السياحية التي تتيح للزوّار خيارات عديدة تجمع بين الترفيه والاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة وطقس الشتاء بعيدًا عن ضوضاء المدينة وصخبها. وهذه الأيام تشهد مرتفعات مركز الشفا السياحي الذي يبعد عن وسط مدينة الطائف قرابة 22 كيلومتراً أجواءً ممتعة حيث تكسو السحب الكثيفة أجزاء كبيرة من شفا الطائف والضباب الأبيض في لوحة بانورامية اختصت بها الطائف في مثل هذه الأوقات من العام، مما يجعل الزائر يعيش أجواءً جميلة وسط شعور مفعم بالحيوية والنشاط لا يمكن أن يلمسه سوى مرتادي المكان.



وقد هيأت المرافق السياحية الشتوية بالطائف بالخدمات العامة والعروض الفلكلورية الجاذبة للزوار والأماكن المخصصة لحفلات الشواء في الهواء الطلق لجذب السائحين.

وفي مركز الشفا السياحي ثمة صور للأجواء الماطرة التي تواصلت طيلة أيام الأسبوع المنصرم، مما أعطت فرصة للعائلات والأفراد للاستمتاع في هذه الأجواء الممطرة وممارسة مختلف الهوايات الرياضية في المرافق العامة، وعلى جبال الطائف.