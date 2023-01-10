اجتماع منظمة التجانس للأجهزة الطبية

البلاد ـ الرياض

تحتضن الرياض الاجتماع السنوي الـ26 لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية “GAWP” الذي ستنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتباراً من الجمعة المقبل وحتى الاثنين المقبل.

وسيناقش الاجتماع، المستجدات الرقابية في الأجهزة الطبية والتطورات التقنية، ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والبرمجيات الطبية والتقنية الحيوية الطبية.

ويستهدف الاجتماع من هذه المناقشات خلق بيئة من التجانس والتقارب التشريعي، وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة.

وتشارك المملكة في جميع مجموعات العمل العلمية والفنية بأعضاء متخصصين وذوي خبرة في المجال، إضافةً إلى رئاسة فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق البرمجيات الطبية، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية.

يذكر أن منظمة “GAWP” تعد منظمة غير ربحية تضم 33 هيئة رقابية منها المملكة، والصين، وأمريكا، واليابان، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا.