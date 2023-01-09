مواطنون يستقبلون الأجواء الشتوية بالأغاني

البلاد ــ جدة

مع إطلالة الشتاء، والحالة المطرية، والثلوج بعدة مناطق خصوصاً في جبل اللوز، فإن هذه المشاهد، أطلقت العنان للكثير من المواطنين لاستقبال المطر بالأهازيج والأغاني، المتسمة بالفرح بمناسبة الأجواء، الشتوية والغيوم، وبثها على منصات التواصل المختلفة. وقال الباحث والناقد الفني محمد سلامة إن هطول الأمطار والغيوم الملبدة في السماء، صنعت الكثير من الأغاني الخاصة بموسم الأمطار التي تغنى بها المطربون السعوديون.

وأوضح سلامة أن الأجواء الغائمة والماطرة تعتبر عادة ملهمة لكتاب الكلمة والحرف، ولصائغي الألحان الشجية، مبيناً أن الكثير من الأغاني ارتبطت بأجواء المطر، منها ما تغنّى به الفنان محمد عبده، والتي تُعد الأغنية الأشهر أنشودة المطر، والتي صاغ كلماتها بدر شاكر السيّاب، كذلك أشوفك مطر هتان.. لا برق لا رعاد.

وأضاف: كما أن الفنان طلال مداح تغنى بالمطر من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن قلت المطر قالت من الـيوم ديمة، حيث تُعد هاتان الأغنيتان من أغاني الأمطار المعروفة لدى جيل الطيبين، وتغنى الفنان خالد عبدالرحمن بالمطر في بجو حيل ماطر وهتانة الغيم وصوتك مطر ومؤخراً قام بطرح سنقل صباحك غيم وغيرها من الأغاني، كما ترنم الفنان عبدالمجيد عبدالله بالمطر في أغنية ما علمك صوت المطر كيف احتريك، إضافة إلى غناء راشد الماجد وعبدالله رشاد وعبادي الجوهر وغيرهم بأجواء المطر.