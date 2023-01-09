«قطين البادية» إحياء التراث والعادات والتقاليد الحميدة

البلاد ـ الأسياح

يحتضن مهرجان القصيم للصقور 2023م العديد من الفعاليات والنشاطات التراثية والشعبية المتنوعة منها فعالية “قطين البادية”، الذي انطلق أمس الأول في نسخته الخامسة، ويستمر ٧ أيام، في ميدان الأمير فيصل بن مشعل للصقور بمحافظة السياح. ويحظى المهرجان باهتمام ومتابعة من سموِّ أمير منطقة القصيم، الذي حرص على دعم هذه الرياضة للمحافظة على وجودها، كون مثل هذه المهرجانات توثِّق رياضتنا العربية الأصيلة في مجال عالم رياضة الصقور، إضافة إلى المتابعة اليومية من محافظ الأسياح المهندس عبدالعزيز الحديثي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس غازي الظفيري.



ويرتاد الفعاليات المصاحبة لمهرجان القصيم للصقور الكثير من الزوار للمشاهدة والاستمتاع بتلك الفعاليات التي تهدف إلى إحياء التراث والعادات والتقاليد الحميدة، والمنظمة بطريقة تقليدية تراثية لتكون في بيئة تحاكي الماضي وتبرز واقع الحياة اليومية للعائلة البدوية كالمعيشة والرعي والاحتطاب والقوافل التجارية عبر الإبل، إضافة إلى استعراضات الخيل بمشاركة مربط السليم.



يذكر أن مهرجان القصيم للصقور 2023م انطلق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والأسر المنتجة، كما يشمل العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية والتسويقية المصاحبة.