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طريقة عمل سلطة المكرونة بالخضروات والزبادي اليوناني بالكريمة والمايونيز

نيفين عباسaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       9 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الوصفات النباتية وصفة رائعة لتحضير سلطة باردة بالمكرونة مع خضروات وصوص كريمي من الزبادي اليوناني والكريمة والمايونيز

المقادير اللازمة
نصف كيلو مكرونة مسلوقة نوع بحسب الرغبة
ملح وفلفل إسود
كوب زبادي يوناني
ربع كوب كريمة ثقيلة
نصف كوب مايونيز
قليل من الثوم المفروم
2 كوب خضروات مشكلة
مكعبين زبدة

طريقة العمل
تذوب الزبدة في مقلاة
يضاف لها الثوم والملح والفلفل والخضروات ونستمر في التحريك حتي تنضج المكونات
ترفع الخضروات عن النار وتترك حتي تبرد
تقلب الكريمة والزبادي والمايونيز معاً
تضاف لها الخضروات وتقلب
ثم المكرونة وتقلب
تترك المكرونة بالثلاجة حتي تبرد
وتقدم السلطة باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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