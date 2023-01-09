طريقة عمل سلطة المكرونة بالخضروات والزبادي اليوناني بالكريمة والمايونيز

لمحبي الوصفات النباتية وصفة رائعة لتحضير سلطة باردة بالمكرونة مع خضروات وصوص كريمي من الزبادي اليوناني والكريمة والمايونيز

المقادير اللازمة

نصف كيلو مكرونة مسلوقة نوع بحسب الرغبة

ملح وفلفل إسود

كوب زبادي يوناني

ربع كوب كريمة ثقيلة

نصف كوب مايونيز

قليل من الثوم المفروم

2 كوب خضروات مشكلة

مكعبين زبدة

طريقة العمل

تذوب الزبدة في مقلاة

يضاف لها الثوم والملح والفلفل والخضروات ونستمر في التحريك حتي تنضج المكونات

ترفع الخضروات عن النار وتترك حتي تبرد

تقلب الكريمة والزبادي والمايونيز معاً

تضاف لها الخضروات وتقلب

ثم المكرونة وتقلب

تترك المكرونة بالثلاجة حتي تبرد

وتقدم السلطة باردة