طريقة عمل خبز قطني بحشو المكسرات بالقرفة والتمر

وصفة خبز غير تقليدية تصلح للإفطار والشاي أو حتي وجبات العشاء الخفيف

المقادير اللازمة

للعجينة

2 1/2 كوب ماء دافئ

1/4 كوب سكر

3 ملاعق صغيرة خميرة فورية

1/4 كوب زيت نباتي

6 أكواب طحين لجميع الأغراض

2 ملاعق صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

لحشوة المكسرات بالقرفة والتمر

كوب ونصف مكسرات مطحونة

ملعقة كبيرة قرفة

كوب تمر مفروم

طريقة العمل

العجينة

يمزج الماء والسكر والخميرة

اتركي المزيج لبضع دقائق حتى يصبح رغويًا

أضيفي الزيت النباتي

في وعاء اخلطي الدقيق والملح

يضاف الدقيق إلى خليط الخميرة 1/2 كوب في المرة

ويمزج جيدًا بين الإضافات

استمري في إضافة الدقيق حتى يمكن سحب العجين بعيدًا عن جوانب الوعاء

ادهني وعاء كبير زيت ضعي العجينة في الوعاء

اقلبي العجينة لتغطى بالزيت

غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي أو منشفة واتركي العجينة ترتفع في درجة حرارة الغرفة حتى تتضاعف حوالي ساعة

الحشوة

تخلط جميع المقادير معاً حتي نحصل علي عجينة متماسكة لا تلتصق باليد

تحضير الخبز

تفرد العجينة علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق

توضع الحشوة في طرف العجينة

ثم تلف بحرص علي شكل رول

تنقل في صينية مدهونة زبدة بشكل مستطيل

تغطي وتترك لتخمر حتي يتضاعف حجمها مرة اخري

ثم يدهن الوجه بقليل من الكريمة او البيض المخفوق قبل دخولها الفرن

توضع في فرن مسخن مسبقا علي حرارة 180 درجة حتي يصبح ذهبي اللون

يخرج ويترك ليبرد قليلاً

ثم يقطع ويقدم