شاهد.. قمة ميلان وروما تنتهي بالتعادل 2-2

فرض روما التعادل على ميلان بهدفين لمثلهما سهرة الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A”.

أقيمت المباراة في ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلانو، أمام حشد جماهيري بلغ قرابة 70 ألف مشجع، وبصافرة الحكم الإيطالي دافدي ماسا.



وتراجع ميلان -حامل اللقب- إلى المركز الثالث على لائحة الترتيب لأول مرة هذا الموسم، تاركًا الوصافة ليوفنتوس الذي جمع 37 نقطة، خلف المتصدر نابولي (44) في حين أن ميلان يمتلك نفس رصيد اليوفي لكنه يأتي ثالثًا بفارق الأهداف.



الفرنسي بيير كالولو افتتح التسجيل في الدقيقة 30 لميلان، وأضاف زميله توماسو بوبيغا الهدف الثاني في الدقيقة 77.. لكن روما عاد في المباراة وسجّل هدفين متتاليين عبر روجر إيبانيز (87) وتامي أبراهام (90+3) ليخطف نقطة التعادل.



شاهد أهداف ميلان وروما 2-2