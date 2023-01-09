شاهد.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد وينفرد بصدارة الليغا

ابتعد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga” بفوزه الأحد على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الجولة الـ16.



وعاد “البلوغرانا” من ملعب أتلتيكو مدريد “واندا ميترو بوليتانو” بنقاط المباراة الثلاث، بفضل هدف الفرنسي عثمان ديمبيلي بالدقيقة 22.



ديمبيلي (25 عامًا) دوّن على هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري الإسباني، بعد أن أنهى هجمة معاكسة بقيادة الإسباني الصغير غافي.



في جين أشهر الحكم لويس مونييرا، البطاقة الحمراء في وجه ستيفان سافيتش من أتلتيكو، وفيران توريس من برشلونة، في آخر أنفاس اللقاء.



بهذه النتيجة انفرد برشلونة بالصدارة بواقع 41 نقطة، مبتعدًا عن ريال مدريد المتوقف رصيده عند 38 نقطة، بعد هزيمته من فياريال 1-2 السبت.



شاهد ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 1-0