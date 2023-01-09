تقدير عالمي لجهود المملكة الإنسانية

البلاد – الرياض

يتواصل التقدير الدولي للجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة، وفي هذا السياق، أشادت سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر، بالآلية الاحترافية التي يعمل بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإعداده وتنسيقه للبرامج الإنسانية والإغاثية، ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها مع مديرة إدارة الدعم المجتمعي بالمركز الدكتورة هناء عمر، في مقر المركز بالرياض أمس، حيث جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة تفعيل التعاون بين منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي سيقام خلال شهر فبراير المقبل بالمنتدى الإنساني الأوروبي.

من جهة ثانية يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإيصال مساعداته للمستهدفين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث وزع 6 آلاف كرتون من التمور للنازحين في مخيم جو النسيم بمحافظة مأرب، يستفيد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن، ضمن الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

ووزّع المركز 1.000 سلة غذائية في معسكر مصعب بن عمير بمحلية ود الماحي التابعة لولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 4.830 فرداً من متضرري الفيضانات والأسر الأكثر حاجة.

كما وزّع المركز 847 سلة غذائية للنازحين في مخيم غونغولون بولاية بورنو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 5.082 فرداً.