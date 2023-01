تشيلسي ينهي الاتفاق بشأن جواو فيليكس

أنهى تشيلسي الاتفاق بشأن التعاقد مع الدولي البرتغالي جواو فيليكس (23 عامًا) من أتلتيكو مدريد الإسباني طبقًا لوسائل إعلام.



وذكرت يومية “تلغراف” البريطانية الاثنين أن تشيلسي اتفق مع أتلتيكو بشأن استعارة فيليكس في النصف الثاني من الموسم الحالي.



سيكلّف فيليكس خزائن تشيلسي قرابة 12 مليون يورو نظير استعارته 6 أشهر. على أن يعود إلى أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم.



ولجأ “البلوز” إلى تعزيز خط الهجوم بجواو فيليكس بعد إصابات مهاجميه أمثال رحيم ستيرلينغ وميسون ماونت وكريستيان بوليسيتش وبيير إيميريك أوباميانغ وأرماندو بروخا. حيث يسعى تشيلسي إلى تصحيح أوضاعه بعد احتلاله المركز الـ10 في البريميرليغ.

وسيُعد فيليكس -أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد- الصفقة الرابعة لتشيلسي في ميركاتو الشتاء الحالي للعام 2023 بعد أن تعاقد مع المدافع الفرنسي بينوا بادياشيل، والمهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا، ولاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس.



ينشط فيليكس في مركز المهاجم الثاني وصانع الألعاب، وقد سجّل 5 أهداف بقميص “الروخي بلانكوس” هذا الموسم، فضلًا عن تقديم 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه، من أصل 20 مباراة في كل البطولات.

