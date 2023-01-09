برعاية وزير الطاقة.. إطلاق مشروع “أطفال لتبقى”

الرياض : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان حفل إطلاق مشروع “أطفال لتبقى” الذي تنظّمه الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” أحد مبادرات وبرامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك بمدينة الرياض ، مستهدفاً الأطفال من عمر ( 4 – 12 سنة).

وتخلل الحفل الذي حضره عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، وبمشاركة نخبة مميزة من الأطفال، فقرات وعروض تعريفية منفذة بالكامل من الأطفال.

وسيركز المشروع على رسائل عديدة منها الوعي بأهمية الطاقة في المملكة ودورها في الرخاء والتنمية، واستشعار المسؤولية في استهلاك الطاقة، وتشجيع ترشيدها، والوعي بالآثار المترتبة على أنماط استهلاك الطاقة المختلفة، وأساليب وسلوكيات توفير الطاقة، إلى جانب نشر برامج توعوية ومسلسلات كرتونية وإقامة معارض متنقلة في مختلف مدن المملكة، بهدف توعية الأطفال عن استهلاك الطاقة بطريقة جاذبة، ومعرفة سلوكيات الاستهلاك بأدوات ووسائل حديثة تناسب أعمارهم.