انطلاق “ملتقى طويق للنحت 2023” في “درة الرياض”

الرياض : البلاد

انطلقت فعاليات ملتقى طويق للنحت في نسخته الرابعة التي تمتد لـ34 يوماً خلال الفترة من 15 جمادى الآخرة حتى 19 رجب 1444هـ، الموافق 8 يناير – 10 فبراير 2023م، وتقام في ضاحية “درة الرياض” تحت شعار “مدى الانسجام” بمشاركة 30 نحاتاً محليًا ودوليًا يصنعون إبداعاتهم في بيئة نحت حيّة.

ويشكل ملتقى طويق للنحت، أحد برامج “مشروع الرياض آرت” الذي يعد واحداً من مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيّده الله- في 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، ويهدف إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة من تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني في مختلف أرجاء المدينة.

وبما ينسجم مع ما تزخر به المملكة من تنوع جيولوجي نادر، وما تكتنزه مناطقها من أجود أنواع الحجارة الملائمة لأعمال البناء والعمارة وتصنيع الأعمال الفنية، يستخدم فنانو ملتقى طويق 2023، أحجارًا من مناطق مختلفة من المملكة، ليتم تحويلها من كتلِ صخرية إلى أعمال فنية إبداعية، وتتميز الأحجار المختارة بصلابتها وسلامتها من أي شـقوق أو تصدعات وقدرتها علـى تحمل الضغط ومقاومة عوامل التعرية المناخية على المدى البعيد.

وقامت لجنة الخبراء في ملتقى طويق للنحت 2023، بتقييم أعمال أكثر من 650 فناناً من 61 دولة حول العالم، تقدموا بطلب المشاركة في هذه النسخة من الملتقى، ليتم اختيار 30 فناناً من 20 دولة.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت المهندس خالد بن عبدالله الهزاني أن الملتقى يسهم في بناء جسور فنية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال النحت، الذي يعد أحد الفنون العالمية العريقة، انطلاقاً من أهداف برامج ومبادرات “مشروع الرياض آرت” التي تسعى إلى دعم وتمكين المواهب الوطنية والعالمية على أرض الرياض.

وبيّن أن تقدم فنانين من 61 دولة حول العالم للمشاركة في طويق للنحت 2023، يؤكد أهمية مكانة مدينة الرياض على خارطة العالم الفنية والثقافية، مشيراً إلى أن مبادرات وبرامج “مشروع الرياض آرت” ستواصل تحقيق رؤيتها بأن تكون الوجهة الأولى لكافة فناني العالم.

وسيقوم الفنانون والنحّاتون المشاركون في الملتقى بتشكيل منحوتاتهم أمام الجمهور في ضاحية “درة الرياض” لتلهم زوار وسكان المدينة، وذلك ابتداءً من 8 يناير 2023م، وبعد الانتهاء من عملية النحت المباشر سيتم عرض جميع المنحوتات في معرضٍ مصاحب يستمر من 5 إلى 10 فبراير 2023م، على أن تحط هذه المنحوتات والأعمال الفنية رحالها لاحقاً بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض بمشيئة الله.

كما يضم ملتقى طويق للنحت 2023، أكثر من 65 فعالية تشمل: عقد ورش عمل تفاعلية، وحلقات نقاش تتناول عناصر العمارة والنحت والفن والتصميم إضافة إلى برنامج للشراكة المجتمعية، وتنظيم زيارات مدرسية، وتتوزع فعاليات الملتقى بين ضاحية “درة الرياض” و”حي جاكس” في الدرعية.