الرياضة

المطية ” مشاكسة ” الأسرع في فئة ” الجذاع” بمهرجان الإبل

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       9 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

 

الصياهد- البلاد
حققت المطية “مشاكسة ” للمواطن سميحان حمدان الشمري أفضل توقيت في الشوط الصباحي لفئة (الجذاع ) بزمن 9:45:271 دقيقة, ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.

وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: سهيل مسلم العامري، موسى عبد العزيز الموسى ، أحمد سلطان بالرشيد، عبدالعزيز السهلي ، جابر فهد المري ، سمير مرزوق الشلاقي ، مبارك العامري ، عبدالله المري مطلق علي الخمعلي ، نايف عطالله الدقيقي ، صالح بنيه البلوي ، نايف شيحان الشمري.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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