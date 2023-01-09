المطية ” مشاكسة ” الأسرع في فئة ” الجذاع” بمهرجان الإبل

الصياهد- البلاد
حققت المطية “مشاكسة ” للمواطن سميحان حمدان الشمري أفضل توقيت في الشوط الصباحي لفئة (الجذاع ) بزمن 9:45:271 دقيقة, ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: سهيل مسلم العامري، موسى عبد العزيز الموسى ، أحمد سلطان بالرشيد، عبدالعزيز السهلي ، جابر فهد المري ، سمير مرزوق الشلاقي ، مبارك العامري ، عبدالله المري مطلق علي الخمعلي ، نايف عطالله الدقيقي ، صالح بنيه البلوي ، نايف شيحان الشمري.