إقبال كبير على جائزة منتدى الإعلام

البلاد – الرياض

استقبلت جائزة المنتدى السعودي للإعلام في دورتها الثانية عدداً كبيراً من المشاركات الخاصة بالإعلاميين، للمنافسة على المراكز الأولى من فروع الجائزة، التي ستعلن نتائجها خلال فعاليات “المنتدى السعودي للإعلام” يومي 20 و21 فبراير المقبل.

وتهدف الجائزة التي تعد من المبادرات التي أطلقها المنتدى السعودي للإعلام، إلى تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية في المملكة، وتحفيز التنافس والإبداع المهني، وتكريم المبدعين.

وأوضح الأمين العام لجائزة “المنتدى السعودي للإعلام” الدكتور رياض نجم، أن الجهة المعنية بالجائزة استقبلت مئات الأعمال الصحافية والتلفزيونية والرقمية منذ فتح باب المشاركة قبل أيام، مشيراً إلى تنوع الأعمال المتقدمة للجائزة، مما يؤكد اهتمام الإعلاميين بالمنافسة على الجائزة الإعلامية الأضخم في المملكة.

وسيناقش المنتدى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره بوصفه صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.