نكهة القهوة في براري القصيم

البلاد ـ بريدة

يتجه المهتمون بالرحلات البرية في منطقة القصيم هذه الأيام، للخروج إلى براري وفياض وأودية وصحاري المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة، التي ازدانت بعد هطول الأمطار على المنطقة، في ظل الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها المنطقة. وتضم متنزهات برية جميلة توفر لمرتاديها مناخاً مناسباً للتنزه والتي تتوسطها أشجار الطلح، والسفوح الرملية، وتعكس طبيعة الصحراء الواسعة المرتوية بماء المطر، فيما تمتلئ الأجواء بنكهة القهوة السعودية وأصوات الأطفال المبتهجين.

وتنشط في مثل هذا الوقت من السنة حركة البيع في محلات بيع المستلزمات البرية والتدفئة، حيث يفضل الأهالي القيام بالرحلات وإقامة المخيمات، كما يهتم أهالي المنطقة أثناء رحلاتهم البرية على التقيد بالتعليمات واتباعها، وخاصة الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، بالإضافة إلى حرصهم على المحافظة على البيئة.