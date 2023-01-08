مهرجان المجاردة.. لوحات تشكيلية وفلكلور

البلاد ـ أبها

دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي أمس، احتفال أهالي مركز عبس، ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الرابع “شتانا غير”.

وشارك الحرفيون والمزارعون والأسر المنتجة والفرق التطوعية في أركان استعرضوا خلالها أبرز منتوجات المنطقة من الحبوب والسمن والعسل والروائح العطرية والصناعات التقليدية, إلى جانب الفرق التطوعية التي عرّفت الزائر بمهامها وخدماتها، وشرحت استخدامات أدواتها وطرق التعامل معها، كما عرضت جمعية “شغف” للفنون التشكيلية عدة لوحات تعكس جمال الطبيعة وحياة الإنسان في الماضي والحاضر.

وثمن رئيس مركز عبس عبدالعزيز ال عبشان في حفل خطابي، حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس تطوير هيئة المنطقة على تنوع الفعاليات وشموليتها لمختلف المراكز والمحافظات في ظل ما تتميز به عسير من أجواء طبيعية ومناظر خلابة على مدار العام، حيث يفصل بن شدة البرودة والضباب الكثيف في المرتفعات وبين الشمس المشرقة والأجواء الدافئة بضع دقائق للوصول إلى إليها في الإصدار والسواحل.

وأوضح آل عبشان أن المتنزهين والزوار يحظون بالعديد من الخدمات النوعية وفق أعلى المعايير التي تقدمها كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كما تقدّم الجهات المختصة كافة خدماتها ليتمكن الزوار من قضاء أوقاتهم السعيدة مع أسرهم، متنقلين بين المهرجانات الشتوية والفعاليات والبرامج الرياضية المختلفة، في ظل وجود العديد من الأسواق الشعبية التي توفر للزائر منتوجات المنطقة الزراعية وتعرض صناعاتها التقليدية المحببة لدى الزوار.

وشهد الاحتفال شرحاً تعريفياً عن مركز عبس وتاريخه الثقافي والاقتصادي، ثم قدمت قصيدة شعرية ولوحات فنية وأفلاماً وثائقية تحكي النهضة التنموية والحركة الاقتصادية التي يشهدها المركز، ثم قدمت الفرقة الشعبية بالمركز أوبريت تضمن العديد من اللوحات الوطنية بعنوان “معزوفة الغيم”، وشاهد الحضور في ختام الحفل عروض الضوء والألعاب النارية التي أضاءت سماء عبس.