كتاب القصيم.. مؤلفات بطرق حديثة للأطفال

البلاد ـ بريدة

يشارك في معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة والمقام حالياً بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة العديد من دور النشر السعودية التي تنقل التعليم من الطريقة التقليدية غير المحببة لدى الكثير من الأطفال إلى الأساليب الجديدة في إطار ترفيهي وتعليمي ووسائل تعليمية تفاعلية للأطفال تربط الجانب التعليمي باللعب.



وتستعرض الدور المشاركة لتعليم الأطفال مختصين في تعليم وسائل اللغة العربية، والتعلم من خلال اللعب والقراءة والكتابة والرسم وعدة مهارات متنوعة، وكل ما يهتم بمجال النطق والتخاطب وصعوبات التعلم وطرق علاجه، منها لعبة كلمة وحرف، وألعاب صندوق الأدوات، وكلنا نرسم، وأين أنا، إضافة لمجموعة برامج وأنظمة أخرى ملهمة للأطفال مختصة بفتح المجال والآفاق لإبداعات الأطفال وإخراج ما لديهم من مواهب وقوى عقلية وتقديمها بجانب تفاعلي بطريقة جاذبة للأطفال، وتقوية مهارات التخاطب والقوى الإبداعية لديهم، مثلاً «وسيلة سأروي لكم» التي تشجع الأطفال على فن الرواية ونظمها بطريقة جميلة من وحي الخيال الواسع لديهم والذي يجوب في عقولهم، وألعاب الذكاء والمتاهات، كما وفرت الكثير من دور النشر المشاركة قسم خاص بألعاب المواليد تبدأ من حديثي الولادة حتى السنوات المتقدمة من خلال التركيب والألعاب الجماعية والفردية، ومسرح الدمى وغيرها من الأنظمة والطرق التعليمية المتبعة بأسلوب المرح.