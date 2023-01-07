152 دار نشر تستعرض اكثر من 3 ملايين كتاب في معرض القصيم للكتاب

بريدة : واس

تستعرض 152 دار نشر من تسعة دول مختلفة اكثر من 3 ملايين كتاب في معرض القصيم للكتاب المقام حاليا بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وتستهدف دور النشر المهتمين بأكثر من 46 الف عنوان لمؤلفات في الثقافة والأدب والتعليم والطب والتاريخ والاقتصاد ، والإعجاز اللغوي في القرآن ، وتفسير القرآن ، والبلاغة في اللغة العربية ، وكذلك مؤلفات في مهارات الكتابة والتعبير ، والخطابة والشعر ، وفنون المسرح ، الى جانب موسعات في المسابقات العلمية والثقافية ، وإصدارات أخرى في البرمجة اللغوية العصبية ، ولغة الجسد والتواصل ، وفي السفر والسياحة ورحلات الاستكشاف .

وخلال جولة لـ واس في اجنحة دور النشر المتخصصة أوضح عبدالله احمد الغامدي – احد ملاك دور النشر – انهم بدأوا العمل في دار النشر في عام 1399 هـ وتطورت مع مرور الوقت من مكتبة إلى دار نشر ، مبينا أن الزوار في الغالب يفضلون الكتب القديمة ذات الطبعات الجيدة ، مشيرا الى وجود الكتب الالكترونية التي أصبحت تنافس الكتب الورقية .