مانشستر يونايتد يقدّم خدمة للنصر ورونالدو!

قالت يومية “ديلي ميل” البريطانية السبت، أن نادي مانشستر يونايتد ربما يقدّم خدمة لنادي النصر ولاعبه الجديد كريستيانو رونالدو.



وبات مانشستر يونايتد مهتمًا بالحصول على خدمات لاعب النصر، الكاميروني فنسنت أبو بكر، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.



انتقال أبو بكر -المحتمل- إلى مانشستر يونايتد يعني أن نادي النصر سيتمكّن من تسجيل رونالدو (38 عامًا) في قائمته المحلية.



وانتقل رونالدو إلى النصر هذا الشتاء قادمًا من يونايتد بعقد هو الأضخم في تاريخ المملكة، ليحصل على 200 مليون يورو سنويًا.



من المنتظر أن يظهر رونالدو لأول مرة بقميص النصر في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 26 يناير الجاري ضد الاتحاد.