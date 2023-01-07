ديشامب يجدد تعاقده مع المنتخب الفرنسي

مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب المنتخب الوطني الأول، ديديه ديشامب، إلى صيف عام 2026 بحسب بيان رسمي السبت.

وقال البيان الصادر: “يسر الاتحاد الفرنسي والرئيس نويل لو غرايت، تمديد عقد المدرب ديديه ديشامب حتى يونيو من عام 2026.

يشرف ديشامب على تدريب المنتخب الفرنسي منذ يوليو 2012، وقاده إلى نهائيين لكأس العالم، في نسختي 2018 و2022.

وحصد ديشامب (54 عامًا) مونديال روسيا 2018 ليصبح ثالث من يفوز بالكأس كلاعب ومدرب بعد البرازيلي زاغالو والألماني بيكنباور.

وفي نهائيات كأس العالم قطر 2022، خسرت فرنسا بقيادة ديشامب، المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.



تجديد ديشامب لعقده مع المنتخب الفرنسي، قطع الطريق على شائعات اقتراب المدرب زين الدين زيدان من تدريب منتخب “الديكة”.