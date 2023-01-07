الرياضة

البحرين تتغلب على الإمارات 1/2 في خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       7 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

استهل منتخب البحرين مشواره في بطولة خليجي 25 المقامة في مدينة البصرة العراقية بفوز مستحق على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الميناء الأولمبي بالبصرة، في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبي الكويت وقطر أيضاً.

أحرز هدفي المنتخب البحريني كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم آل شيخ الهدف الثاني في الدقيقة 77 ، وقلص سباستيان تيجالي النتيجة للإمارات في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويبقى الأبيض الإماراتي بلا رصيد، وفي اللقاء الثاني بالمجموعة نفسها يلتقي المنتخب الكويتي مع المنتخب القطري في السابعة والربع من مساء اليوم السبت.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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