البحرين تتغلب على الإمارات 1/2 في خليجي 25

جدة- محمود العوضي
استهل منتخب البحرين مشواره في بطولة خليجي 25 المقامة في مدينة البصرة العراقية بفوز مستحق على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الميناء الأولمبي بالبصرة، في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبي الكويت وقطر أيضاً.
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب البحرين 🇧🇭 يفتتح أول أهدافه في كأس الخليج عن طريق كميل حسان الأسود
البحرين 1- 0 الإمارات
#خليجي_25 | #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/eCOYZyPYru
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2023
أحرز هدفي المنتخب البحريني كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم آل شيخ الهدف الثاني في الدقيقة 77 ، وقلص سباستيان تيجالي النتيجة للإمارات في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب البحرين 🇧🇭 يسجل الهدف الثاني عن طريق جاسم شيخ
البحرين 2- 0 الإمارات
#خليجي_25 | #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/cjN8GaPV70
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2023
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب الإمارات 🇦🇪 يسجل الهدف الأول عن طريق سيباستيان تاجليابو
البحرين 2- 1 الإمارات
#خليجي_25 | #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/XDxiwK5qbs
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2023
بتلك النتيجة تصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويبقى الأبيض الإماراتي بلا رصيد، وفي اللقاء الثاني بالمجموعة نفسها يلتقي المنتخب الكويتي مع المنتخب القطري في السابعة والربع من مساء اليوم السبت.