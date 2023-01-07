الرياضة

الباطن يرفض الهزيمة أمام مضيفه الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       7 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
رفض فريق الباطن الهزيمة أمام مضيفه الفيحاء، وخطف نقطة بعد تعادل الفريقين 2/2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المجمعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 12 من دروي روشن.

 

كان فريق الفيحاء السباق بالتسجيل بعد مرور 15 دقيقة عن طريق لاعبه باولينيو، ولكن تعادل الباطن سريعًا بهدف يوسف الشمري في الدقيقة 22 ، قبل أن يضيف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم عادل الباطن النتيجة في الدقيقة 82 عن طريق أندريس روا.

ليرفع فريق الباطن بهذا التعادل رصيده إلى نقطتين متذيلاً جدول ترتيب الدوري، فيما بات رصيد الفيحاء 12 نقطة في المركز 13.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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