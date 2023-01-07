الباطن يرفض الهزيمة أمام مضيفه الفيحاء

جدة- محمود العوضي
رفض فريق الباطن الهزيمة أمام مضيفه الفيحاء، وخطف نقطة بعد تعادل الفريقين 2/2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المجمعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 12 من دروي روشن.
🎥 هدف الفيحاء الأول
⚽️ باولينيو
#️⃣ #الفيحاء_الباطن pic.twitter.com/diHLjnXW5p
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 7, 2023
كان فريق الفيحاء السباق بالتسجيل بعد مرور 15 دقيقة عن طريق لاعبه باولينيو، ولكن تعادل الباطن سريعًا بهدف يوسف الشمري في الدقيقة 22 ، قبل أن يضيف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم عادل الباطن النتيجة في الدقيقة 82 عن طريق أندريس روا.
🎥 هدف التعادل للباطن
⚽️ يوسف المزيريب
#️⃣ #الفيحاء_الباطن pic.twitter.com/AZdS2JaJ7y
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 7, 2023
ليرفع فريق الباطن بهذا التعادل رصيده إلى نقطتين متذيلاً جدول ترتيب الدوري، فيما بات رصيد الفيحاء 12 نقطة في المركز 13.
🎥 هدف التعادل للباطن
⚽️ أندرسون
#️⃣ #الفيحاء_الباطن pic.twitter.com/6OEaJanaGf
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 7, 2023