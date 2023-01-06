المحليات

اللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية للقوة الخاصة للأمن البيئي في محمية شرعان

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       6 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : واس

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، المراكز الميدانية للقوة الخاصة للأمن البيئي في محمية شرعان بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحمية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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