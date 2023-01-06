نائب وزير الحج والعمرة يجتمع بشركات العمرة لمناقشة استعدادات موسم رمضان

البلاد : متابعات

ترأس نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اجتماعًا عقدته وكالة الوزارة لشؤون العمرة مع عدد من شركات العمرة العاملة في القطاع، بهدف مناقشة استعدادات الشركات لاستقبال المعتمرين من كافة أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة (رجب وشعبان ورمضان).

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتسهيل قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربتهم الدينية لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأكد مشاط على ضرورة تفّعيل دور شركات العمرة لتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بطمأنينة وسلام، مستعرضًا نتائج زيارات معالي وزير الحج والعمرة لمجموعة من الدول خلال الفترة الماضية، وأبرز الحلول والإجراءات لتطوير الخدمات المقدمة، في ظل ما يحظى به قطاع العمرة من اهتمام ورعاية مستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتصلة برفع جودة الخدمات، وتأهيل البنية التحتية اللازمة، وتجهيز الكوادر البشرية والخدمات اللوجستية، والتأهب التام للزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف ضمن موسم الذروة للعام 1444هـ.

وشدّد الدكتور مشاط على ضرورة تفعيل المتابعة المستمرة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين خلال كامل مراحل رحلة المعتمرين، كما ناقش أهم التحديات التي تواجه قطاع العمرة، مستعرضًا نموذج العمل المُطور الذي اعتمدته الوزارة لتمكين شركات العمرة من تقديم أعلى جودة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بهدف إثراء تجربتهم خلال فترة إقامتهم بالمملكة، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم خلال رحلتهم الإيمانية.