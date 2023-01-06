العراق يتعادل مع عمان في افتتاح خليجي 25

متابعة- محمود العوضي
خيم التعادل السلبي على لقاء المنتخب العراقي مع نظيره العماني في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، وذلك على ملعب البصرة الدولي.
وتستضيف مدينة البصرة العراقية، منافسات كأس خليجي 25، خلال الفترة بين 6 و19 يناير 2023، بمشاركة 8 منتخبات، هي” السعودية واليمن والعراق وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، والكويت وقطر والبحرين والإمارات في المجموعة الثانية.
وفي حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، شهدت احتفالية افتتاح كأس الخليج العربي، في مدينة البصرة، أجواء مبهرة، حيث قدم الفنان حسام الرسام أغنية في الحفل، مع تنظيم عرض للفرق المشاركة في البطولة، وعروض الألعاب النارية.
بهذا التعادل حصد العراق وعمان، نقطة واحدة، في أولى مباريات المنتخبين في المجموعة الأولى، التي تضم السعودية واليمن.
يذكر أن المنتخب العراقي توج بلقب كأس خليجي، 3 مرات في أعوام 1979 و1984 و1988، بينما توج منتخب عمان باللقب مرة واحدة في 2009.