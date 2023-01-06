العدالة يحسم ديربي الأحساء

متابعة- محمود العوضي
واصل فريق الفتح نتائجه السلبية، وخسر أمام فريق العدالة بهدفين مقابل هدف في ديربي الأحساء، الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن.
🎥 هدف العدالة الأول
⚽️ عارف آل حيدر
#️⃣ #العدالة_الفتح pic.twitter.com/EbgPAGzvO0
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023
🎥 هدف العدالة الثاني
⚽️ أندرسون بلاتا
#️⃣ #العدالة_الفتح pic.twitter.com/yjiaGFmU6L
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023
تقدم فريق العدالة في الدقيقة (51) بهدف سجله لاعبه عارف آل حيدر، ثم أضاف أندرسون بلاتا الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة (64)، قبل أن يقلص فراس البريكان النتيجة في الدقيقة (72).
🎥 فراس البريكان يقلص الفارق ⚽
#️⃣ #العدالة_الفتح pic.twitter.com/AjzMCwH2Fu
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023
ليرفع فريق العدالة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 8 في المركز 14، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 15 في المركز التاسع.