الرياضة

العدالة يحسم ديربي الأحساء

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       6 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
واصل فريق الفتح نتائجه السلبية، وخسر أمام فريق العدالة بهدفين مقابل هدف في ديربي الأحساء، الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن.

 

تقدم فريق العدالة في الدقيقة (51) بهدف سجله لاعبه عارف آل حيدر، ثم أضاف أندرسون بلاتا الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة (64)، قبل أن يقلص فراس البريكان النتيجة في الدقيقة (72).

 

ليرفع فريق العدالة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 8 في المركز 14، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 15 في المركز التاسع.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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