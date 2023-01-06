الرياضة

الخليج يتغلب على التعاون بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       6 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

اقتنص فريق الخليج فوزًا ثميناً وثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على مضيفه التعاون بهدف وحيد ، في اللقاء الذي جمعهما في بريدة مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الـثانية عشرة من دوري روشن للمحترفين.

سجل هدف الخليج واللقاء اللاعب فابيو مارتينيز في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وأضاع لاعب التعاون ليندر تاوامبا ركلة جزاء في الدقيقة 24.

 

 

 

 

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 23 نقطة في

المركز الخامس.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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