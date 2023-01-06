الخليج يتغلب على التعاون بهدف وحيد

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
اقتنص فريق الخليج فوزًا ثميناً وثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على مضيفه التعاون بهدف وحيد ، في اللقاء الذي جمعهما في بريدة مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الـثانية عشرة من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف الخليج الأول
⚽️ فابيو مارتينيز
#️⃣ #التعاون_الخليج pic.twitter.com/uxkNPWqggA
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023
سجل هدف الخليج واللقاء اللاعب فابيو مارتينيز في الدقيقة 58 من عمر المباراة.
وأضاع لاعب التعاون ليندر تاوامبا ركلة جزاء في الدقيقة 24.
بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 23 نقطة في
المركز الخامس.