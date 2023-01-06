الأخضر يتغلب على نظيره اليمني بثنائية في مستهل مشواره بخليجي 25

جدة- محمود العوضي
في مستهل مشواره في بطولة خليجي 25 التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية حتى 19 يناير الجاري، تغلب الأخضر السعودي على نظيره المنتخب اليمني بهدفين نظيفين بتوقيع كل من سميحان النابت في الدقيقة 18 ومصعب الجوير في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.
هدددددف!⚽
منتخبنا الوطني يفتتح أول أهدافه في كأس الخليج عن طريق سميحان النابت
السعودية 1 – 0 اليمن #السعودية_اليمن#خليجي25 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/mNG2AR3F4t
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2023
بتلك النتيجة تصدر الأخضر السعودي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه المنتخبان العراقي والعماني في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا في افتتاح منافسات البطولة، ثم المنتخب اليمني في المركز الرابع بدون نقاط.
هدددددف!⚽
مصعب الجوير يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني
السعودية 2 – 0 اليمن #السعودية_اليمن#خليجي25 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/5WUTW07CZJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2023
وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، فيما سيتواجه المنتخبان اليمني والعماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى يوم الاثنين المقبل.