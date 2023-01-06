الرياضة

الأخضر يتغلب على نظيره اليمني بثنائية في مستهل مشواره بخليجي 25

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       6 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

في مستهل مشواره في بطولة خليجي 25 التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية حتى 19 يناير الجاري، تغلب الأخضر السعودي على نظيره المنتخب اليمني بهدفين نظيفين بتوقيع كل من سميحان النابت في الدقيقة 18 ومصعب الجوير في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة تصدر الأخضر السعودي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه المنتخبان العراقي والعماني في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا في افتتاح منافسات البطولة، ثم المنتخب اليمني في المركز الرابع بدون نقاط.

وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، فيما سيتواجه المنتخبان اليمني والعماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى يوم الاثنين المقبل.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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