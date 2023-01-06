“اكسبو الحج” يناقش مبادرة طريق مكة ودورها في تيسير حج ضيوف الرحمن

جدة : البلاد

يستعرض مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، والذي يقام بمحافظة جدة، دور الإجراءات الإلكترونية بما فيها “مبادرة طريق مكة” في تسهيل إجراءات الحج على ضيوف الرحمن، ضمن مسارات رقمية ابتداء من قدومهم حتى مغادرتهم بسلام آمنين، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

حيث تُعد الإجراءات الإلكترونية المتقدمة المعمول بها في موسمي الحج والعمرة جزءًا من مساعي المملكة العربية السعودية لأن تكون ضمن أفضل 20 نموذجًا عالميًا في التحول الرقمي بحلول عام 2030م، وتطبيق هذه الإجراءات الإلكترونية في مجالات عدة، مثل: الأمن والصحة والنقل والإقامة.

وتُعد مبادرة طريق مكة أنموذجًا لبرامج رؤية السعودية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها إلى تسهيل رحلة الحج على ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم إلكترونيًا، مرورًا بخدمات الاستقبال والوصول في المطارات في المملكة العربية السعودية، وانتهاءً الإجراءات الإلكترونية المساعدة في مغادرتهم إلى بلدانهم، وشملت في مرحلتها الأولى 5 دول (باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والمغرب، وبنغلاديش).

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص جلسة بعنوان ” التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج والعمرة”، لتسليط الضوء على الإجراءات الإلكترونية بما فيها مبادرة طريق مكة واستعراض أبرز المؤشرات التي حققها برنامج التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمات الحج والعمرة.

ويُشارك في الجلسة ضمن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، كلًا من: معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من المتحدثين من هيئة الحكومة الرقمية، ومركز المعلومات الوطني، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. كما ستتطرق الجلسة إلى محاور عدة، مثل: دور الحكومة الرقمية في رفع كفاءة العمل الحكومي، وخدمات مركز المعلومات الوطني الذي يقدم خدمات تقنية لجميع الجهات العاملة في الحج.

ويسعى “إكسبو الحج”، الذي ينطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة 16 – 19 جمادى الثانية 1444هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023، إلى بناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.

وسيناقش المشاركون في “إكسبو الحج” العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مثل: خدمات الإسكان والضيافة، وخدمات التغذية والإعاشة، وإدارة الخدمات والمرافق والسلامة، والرعاية الصحية، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.