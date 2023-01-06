اتحاد الهجن يصدر برنامج “دوري هجان “وتفاصيل جوائزه

الرياض- البلاد

تنطلق خلال يناير الجاري منافسات دوري هجان 2023 في نسخته الثانية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن، وذلك في تسع مناطق.

وتبدأ المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 21/1/2023م، وتتواصل في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية يوم 28 من الشهر نفسه، بينما ينطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في الرابع من فبراير المقبل، ثم ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 11 فبراير، وأخيراً ميدان تبوك الذي يشهد أول سباق على أرضه يوم 18/2/2023م. وستكون المرحلة النهائية على ميدان رماح في الرياض بتاريخ 25/2/2023م.

وتُمنح مبالغ مالية قيمة في المرحلة النهائية للسباق توزع مناصفة بين المالك والهجان، إذ يحصل الفائز بالمركز الأولى على مبلغ 200 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 50 ألف ريال، بينما ينال صاحب المركز الثالث مبلغ 20 ألف ريال، والرابع 18 ألف ريال، والخامس 16 ألف ريال، والسادس 14 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز السابع 12 ألف ريال، والثامن 10 آلاف ريال التاسع 8 آلاف ريال، والعاشر 6 آلاف ريال.

كما رُصدت مبالغ مالية لمرحلة السباق الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 10 آلاف ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 7 آلاف ريال، والثالث على 5 آلاف ريال، والرابع 4 آلاف ريال، والخامس 2000 ريال، فيما توزع المبالغ بالمثل بين المالك والهجان لكل جائزة.