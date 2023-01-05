الرياضة وزارة الرياضة تمدد فترة مجالس إدارات عدد من الأندية حتى نهاية الموسم الحالي

الرياض- البلاد

أصدرت وزارة الرياضة قراراً، يقضي بتمديد فترة مجالس إدارات عددٍ من الأندية الرياضية، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022– 2023. يأتي هذا القرار بهدف المحافظة على استقرار هذه الأندية، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولضمان تسيير الأمور الإدارية والمالية، بما يكفل عدم التأثير السلبي على سير أعمال هذه الأندية، إلى جانب إتاحة الفرصة لهذه الإدارات لاستكمال تنفيذ خططها الخاصة بالموسم الرياضي الجاري. وتحرص وزارة الرياضة، من خلال هذا القرار، على تطبيق الانتقال الاحترافي والسلس لمجالس إدارات الأندية، وهو ما سيكفل تنظيم عمل الأندية ويعزز من الاستقرار فيها، وكذلك منح الفرصة الكافية للراغبين بالترشح لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات الجديدة برسم خططها الاستراتيجية الخاصة بفترتها الانتخابية، والبدء في تنفيذ الأجندة والأعمال الإدارية الخاصة بها، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل 2023- 2024م.