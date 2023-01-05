موسكو ترغب في إنهاء الحرب

البلاد – وكالات

على الرغم من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بإدخال الفرقاطة “الأدميرال غورشكوف” المزودة بصواريخ تسركون للخدمة العسكرية لحماية روسيا من التهديدات، كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنهم رصدوا بعض الإشارات بأن بوتين يرغب في إنهاء الحرب بأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له. وأضافت خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة: “موقف بوتين هو السبب في أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة، حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها”.

وأكدت بيربوك في تصريحات سابقة، وفقاً لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية، أنه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا، مضيفة: لا أحد غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب، وإذا أراد بوتين ستنتهي الحرب غداً. وتابعت الوزيرة الألمانية أنه على الرئيس الروسي أن يصدر أمراً فقط بسحب الجنود، ولكنها أشارت إلى أنه ليس هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك. وعارضت بيربوك أن يكون هناك هدنة بشروط روسية، موضحة أن مثل هذه الخطوة لن تنهي الرعب بالنسبة للمواطنين في أوكرانيا، ولكن العكس سيحدث، مبينة أن الوضع بالنسبة للأوكرانيين في المناطق التي استولت عليها القوات الروسية، هو الأسوأ.