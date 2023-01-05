صلاة الميت على هيا بنت سعود

البلاد – الرياض

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة عصر أمس صلاة الميت على الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- في جامع الامام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود (أخو الفقيدة) والأمير سعود بن سلمان بن محمد والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.