الرياضة

في المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية.. العطية يعزز صدارته للسيارات والراجحي ثالثًا

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       5 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

انطلقت اليوم الخميس 5 يناير 2023م، خامس مراحل رالي داكار السعودية، الذي يقام للعام الرابع على التوالي في المملكة، حيث كانت المنافسة اليوم عبارةً عن مرحلة دائرية حول منطقة حائل، لمسافة 649 كلم؛ منها 275 لمرحلة الربط، و374 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعةِ للتوقيت.

وتمكنّ القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا غازو” من تحقيق المركز الأول في هذه المرحلة، متفوقاً على الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” صاحب المركز الثاني، وزميله في الفريق الفرنسي بيترهانسيل صاحب المرتبة الثالثة، فيما أنهى السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفردرايف” المرحلة رابعاً.

واستطاع ناصر العطية الحفاظ على موقعهِ في صدارة الترتيب العام، يليه بيترهانسيل، بفارق 22 دقيقة، فيما تراجع يزيد الراجحي إلى المركز الثالث، بفارق 27 دقيقة عن متصدر الترتيب.

 

 

ونجح الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا”، في تسجيل الزمن الأسرع في فئةِ الدراجات النارية، فيما حلّ زميله التشيلي ناتشو كورنيخو ثانياً بفارق 13 ثانية، جاء من خلفهما الأمريكي توبي برايس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي أم” ثالثاً، بفارق 3 دقائق و56 ثانية.

وصعد الأمريكي سكايلر هاوز درّاج فريق “هوسكفارنا” إلى المركز الأول، يليه مواطنه توبي برايس ثانياً، بفارق دقيقتين و7 ثوانٍ، فيما دوّن الأرجنتيني كيفين بينافيدس اسمه في المركز الثالث، وذلك بفارق 3 دقائق و56 ثانيةً عن المتصدر.

 

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز” أحرز الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق “دراج أون رالي”، المرتبة الأولى في الجولة الخامسة، وذلك بزمن 5 ساعات و49 دقيقة و21 ثانية، كاسراً بذلك سلسلة الانتصارات المتتالية للفرنسي ألكسندر غيرو درّاج فريق “ياماها ريسينغ”.

وقد وصل الأمريكي بابلو كوبيتي درّاج فريق “ديل أمو موتور سبورتس باي موتول”، في المركز الثانية لفئة “الكوادز”، وبفارق 53 ثانية عن متصدرِ هذه المرحلة، فيما حلّ البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق “تاجواتور ريسينغ” في المركز الثالث، وبفارق دقيقةٍ و24 ثانية عن المتصدر.

وفي الترتيب العام، استمر ألكسندر غيرو في الصدارة، متفوقاً على فرانشيسكو مورينو بـ39 دقيقة، و48 ثانية، فيما صعد الليتواني لايسفيداس كانشيوس إلى المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و12 دقيقة عن المتصدر.

وسجل الأمريكي سيث كونتيرو سائق فريق “ريد بُل أوفرود جونيور”، الزمن الأسرع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، بزمن 4 ساعات و59 ثانية، يليه التشيلي فرانشيكو لوبيز سائق فريق “ريد بُل كان إم”، بفارق 4 دقائق و47 ثانية، فيما وصل الأمريكي أوستن جونز ثالثاً سائق فريق “ريد بُل أوفرود جونيور”، بفارق 11 دقيقة و46 ثانية.

وتصدّر البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق “جي رالي تيم”، صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، كما احتل الأمريكي أوستن جونز المركز الثاني، بفارق 7 دقائق و20 ثانية، فيما جاء الأمريكي سيث كوينتيرو في المركز الثالث، بفارق ساعة و5 دقائق و49 ثانية عن المتصدر.

وظفر الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق “ريد بُل كان إم” بالمركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، متقدماً على البرازيلي كريستيانو باتيستا صاحب المركز الثاني بفارق 5 دقائق، والذي كان بطل السباق، إلا أنه تلقى عقوبةً زمنيةً بـ50 ثانية، ليحل ثانياً في المرحلة، فيما أنهى السائق السعودي ياسر بن سعيدان هذه المرحلة في المركز الثالث، بفارق دقيقةٍ و6 ثوانٍ.

وحافظ البرازيلي رودريجو لوبي دي أوليفيرا سائق فريق “ساوث ريسينغ كان أم” على صدارة الترتيب العام للفئة، يليه البولندي إيريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا رالي تيم”، بفارق 16 دقيقة و45 ثانية، فيما أتى الليتواني روكاس باسيوشكا في المركز الثالث، وبفارق 20 دقيقة و24 ثانية عن المتصدر.

ونال التشيكي أليس لوبريس سائق فريق “إنستا فوركس لوبريس براغا” المتربة الأولى في فئة الشاحنات، متفوقاً على الهولندي مارتن فان ديبرينك سائق فريق “يورول تيم دي روي” صاحب المركز الثاني، وذلك بفارق 16 ثانية، فيما وصل مواطنه يانوس فان كاستيرين سائق فريق “دي روي” ثالثاً، بفارق 51 دقيقة و58 ثانية.

وعزّز أليس لوبريس صدارته في الترتيب العام، وبفارق 15 دقيقة عن منافسه الهولندي مارتن فان ديبرينك، كما صعد الهولندي يانوس فان كاستيرين إلى المركز الثالث، بفارق 51 دقيقة و58 ثانية عن المتصدر.

على صعيد متصل، أعلن منظمو رالي داكار السعودية 2023م، عن تعديل خط النهاية في المرحلتين السادسة والسابعة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية التي شهدتها منطقة الدوادمي، التي كانت سبباً في نقل مخيم المبيت “البيفواك” من الدوادمي إلى الرياض؛ لتلافي الظروف الصعبة.

إلى ذلك، ينطلق المشاركون يوم غدٍ من مدينة حائل إلى الدوادمي ” المرحلة السادسة”، مع تقليل المسافة بنحو 100 كلم، على أن يسلك السائقون والدراجون مرحلة الربط لمسافة 300 كلم نحو مخيم المبيت في الرياض، فيما سيتنافس المشاركون في 7 يناير 2023 في المرحلة السابعة “الدوادمي- الرياض”، على أن يتجهوا إلى مخيم المبيت في الدوادمي؛ وفقاً لحالة الطقس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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