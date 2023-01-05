في المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية.. العطية يعزز صدارته للسيارات والراجحي ثالثًا

الرياض – هاني البشر
انطلقت اليوم الخميس 5 يناير 2023م، خامس مراحل رالي داكار السعودية، الذي يقام للعام الرابع على التوالي في المملكة، حيث كانت المنافسة اليوم عبارةً عن مرحلة دائرية حول منطقة حائل، لمسافة 649 كلم؛ منها 275 لمرحلة الربط، و374 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعةِ للتوقيت.
وتمكنّ القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا غازو” من تحقيق المركز الأول في هذه المرحلة، متفوقاً على الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” صاحب المركز الثاني، وزميله في الفريق الفرنسي بيترهانسيل صاحب المرتبة الثالثة، فيما أنهى السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفردرايف” المرحلة رابعاً.
واستطاع ناصر العطية الحفاظ على موقعهِ في صدارة الترتيب العام، يليه بيترهانسيل، بفارق 22 دقيقة، فيما تراجع يزيد الراجحي إلى المركز الثالث، بفارق 27 دقيقة عن متصدر الترتيب.
ونجح الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا”، في تسجيل الزمن الأسرع في فئةِ الدراجات النارية، فيما حلّ زميله التشيلي ناتشو كورنيخو ثانياً بفارق 13 ثانية، جاء من خلفهما الأمريكي توبي برايس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي أم” ثالثاً، بفارق 3 دقائق و56 ثانية.
وصعد الأمريكي سكايلر هاوز درّاج فريق “هوسكفارنا” إلى المركز الأول، يليه مواطنه توبي برايس ثانياً، بفارق دقيقتين و7 ثوانٍ، فيما دوّن الأرجنتيني كيفين بينافيدس اسمه في المركز الثالث، وذلك بفارق 3 دقائق و56 ثانيةً عن المتصدر.