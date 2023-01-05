الرياضة

البصرة تكمل تحضيراتها لانطلاق خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       5 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البصرة – البلاد
في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25 في البصرة، أكبر حدث رياضي يستضيفه العراق بعد غياب دام أكثر من أربع عقود، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إلى منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، رفقة وفد رفيع للاطلاع على استعدادات استقبال الضيوف القادمة برًا من دول الخليج.
وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية، وصول الشمري إلى منفذ سفوان الحدودي، واطلاعه على الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف العراق، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة والمديرين العموميين.

وسبق وأعلنت اللجنة التنظيمية لبطولة خليجي 25، في وقت سابق من اليوم، اتمام الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة، لانطلاق البطولة، بعد إجراء بعض التعديلات على موعد افتتاح البطولة المقررة مساء غد الجمعة.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لهيئة التنسيق بين المحافظات العراقية، أحمد الفتلاوي، إن “البصرة بذلت طيلة السنوات الماضية، جهودًا كبيرة استعدادًل لهذا الحدث، ساعدتها في ذلك وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي لكرة القدم”.

وأضاف الفتلاوي أن “رئيس الوزراء أشرف شخصيًا وبشكل ميداني على حسن سير الاستعدادات، وأوعز بتشكيل فريق حكومي يمثل الوزارات ذات الصلة عبر قيادات مخولة فيها، تتواجد ميدانيا لتذليل الصعوبات وحل الاشكاليات، ولازال الموضوع قيد متابعته الشخصية”.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية، قد أوعزت بفتح ملاعبها في عديد من المحافظات، أمام الجمهور الرياضي لمشاهدة المباريات عبر شاشاتها العملاقة مجانًا.

بدورها، أكدت محافظة البصرة جاهزيتها فنيًا ولوجستيًا لانطلاقة بطولة خليجي 25، وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الفنية ودوائر الشباب والرياضة علي حسين عزيز، إن “البصرة جاهزة من النواحي الفنية واللوجستية والأمنية كافة، والخطط تخضع لمراجعة مستمرة من قبل اللجنة العليا لضمان أفضل الظروف خلال بطولة خليجي 25”.

وأضاف، أن “ملعبي المدينة الرياضية والميناء جاهزان تمامًا لاحتضان مباريات البطولة، وكذلك ملاعب التدريب الملحقة”، لافتًا إلى أنه “فيما يتعلق بموضوع بيع تذاكر المباراة الافتتاحية فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق اتحاد كأس الخليج العربي وهو تعاقد مع شركة (رويال) وهي وفرت رابطًا إلكترونيًا للشراء، على اعتبار أن التذاكر لا تخص العراق فقط”.

وتابع، أن “10% من التذاكر خصصت للجمهور الخليجي وحدث إقبال قوي على شراء التذاكر خاصة أن الجمهور العراقي متعطش لهذه البطولة التي ابتعدت عن أراضي العراق منذ 43 عامًا حيث نظمت آخر بطولة ببغداد في 1979”.

وأكد عزيز، أن “سعة ملعب مباريات المنتخب العراقي تبلغ 65 ألف متفرج ولا يمكن زيادة ذلك ونهيب بالجمهور تقبل الأمر، ومن لم تسنح له فرصة الحصول على تذكرة فبإمكانه متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة نُصبت بأماكن متفرقة في البصرة”.

ولفت إلى أن “إضاءة ملعبي البطولة وملاعب التدريب جاهزة وتم فحصها من قبل اللجنة الخليجية المختصة، وفيما يتعلق بملعب الميناء فقد كانت الإنارة مسلطة على المستطيل الأخضر وتم مراجعتها وأضيفت إنارة أخرى وكل شيء جاهز ويسير على ما يرام”.

وحول أماكن سكن الوافدين بين عزيز، أنه “تم تهيئة 35 فندقًا بمختلف الدرجات وهيأت العشائر الكريمة مضايف وسرادق لاستقبال الوافدين من دول الخليج ولا توجد أية مشاكل وهنالك ارتياح كبير من الجميع”.
يذكر أنه تنطلق مساء يوم غد الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) بلقاء المنتخبين العراقي مع نظيره العماني، ويعقبه لقاء المنتخبين السعودي واليمني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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