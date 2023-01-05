البصرة تكمل تحضيراتها لانطلاق خليجي 25

البصرة – البلاد
في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25 في البصرة، أكبر حدث رياضي يستضيفه العراق بعد غياب دام أكثر من أربع عقود، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إلى منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، رفقة وفد رفيع للاطلاع على استعدادات استقبال الضيوف القادمة برًا من دول الخليج.
وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية، وصول الشمري إلى منفذ سفوان الحدودي، واطلاعه على الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف العراق، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة والمديرين العموميين.
وسبق وأعلنت اللجنة التنظيمية لبطولة خليجي 25، في وقت سابق من اليوم، اتمام الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة، لانطلاق البطولة، بعد إجراء بعض التعديلات على موعد افتتاح البطولة المقررة مساء غد الجمعة.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لهيئة التنسيق بين المحافظات العراقية، أحمد الفتلاوي، إن “البصرة بذلت طيلة السنوات الماضية، جهودًا كبيرة استعدادًل لهذا الحدث، ساعدتها في ذلك وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي لكرة القدم”.
وأضاف الفتلاوي أن “رئيس الوزراء أشرف شخصيًا وبشكل ميداني على حسن سير الاستعدادات، وأوعز بتشكيل فريق حكومي يمثل الوزارات ذات الصلة عبر قيادات مخولة فيها، تتواجد ميدانيا لتذليل الصعوبات وحل الاشكاليات، ولازال الموضوع قيد متابعته الشخصية”.